(Di giovedì 16 maggio 2024) Una sconfitta inaspettata peragli Internazionali d’Italia. Il numero 1 al mondo ha ceduto rovinosamente contro Alejandro Tabilo, che ha confermato comunque il suo stato di grazia arrivando fino alle semifinali a. La prestazione offerta in campo ha però fatto preoccupare il serbo, che aveva collegato il tuttobotta inpresa due giorni prima. Ormai è noto come, al termine della sfida contro Corentin Moutet, mentre si stava intrattenendo per firmare degli autografi, hauna borraccia di latta inrendendolo parecchio dolorante. Si è trattato di un incidente, con il tifoso che, sporgendosi per avere un ricordo del numero 1 al mondo, non si è avveduto del suo zaino aperto. Ma la botta si è fatta sentire....

Dato per favorito per la vittoria finale, prima dell'eliminazione a sorpresa ai 16esimi di finale contro il cileno Alejandro Tabilo. Il percorso di Novak Djokovic agli Internazionali d'Italia di Roma si è interrotto domenica sera, dopo che il serbo ...

Tennis, risonanza magnetica per Novak Djokovic dopo il colpo alla testa ricevuto a Roma - Tennis, risonanza magnetica per novak djokovic dopo il colpo alla testa ricevuto a Roma - Una sconfitta inaspettata per novak djokovic agli Internazionali d’Italia. Il numero 1 al mondo ha ceduto rovinosamente contro Alejandro Tabilo, che ha confermato comunque il suo stato di grazia ...

Tabilo: "Non mi aspettavo di battere Djokovic. Incredibile essere in semi a Roma" - Tabilo: "Non mi aspettavo di battere djokovic. Incredibile essere in semi a Roma" - (sport.tiscali.it) Il cileno Alejandro Tabilo, che ha sconfitto novak djokovic al terzo turno, si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Roma, battendo il cinese Zhizhen Zhang (56 Atp) ...

Internazionali: Zverev batte Fritz ed è in semifinale - Internazionali: Zverev batte Fritz ed è in semifinale - Il mancino cileno, vincitore quest'anno del suo primo torneo, ha eliminato novak djokovic e Karen Khachanov, numero 1 e 18 del mondo.