Vanoli Torino - Vagnati fa sul serio | i granata pagheranno la clausola Ecco come

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilfa sulperè al lavoro per regalargli già il primo colpo di mercato per la Serie A Per liberarlo dal Venezia, ildovrà esercitare larescissoria presente nel contratto dicon i lagunari, in scadenza nel 2026: 500 mila euro se il Venezia resterà in

Il Torino ha scelto l’allenatore per il futuro: Paolo Vanoli , anche se dovrà aspettare per ufficializzarlo per via dei playoff di B Il Torino ha scelto l’allenatore per il futuro: Paolo Vanoli , anche se dovrà aspettare per ufficializzarlo per via ...

Allenatore Bologna, dopo Motta il piano B: Italiano, Vanoli, DiFra e Pecchia tra i papabili - Allenatore Bologna, dopo Motta il piano B: Italiano, vanoli, DiFra e Pecchia tra i papabili - Bologna, 15 maggio 2024 – A torino sono talmente sicuri che Thiago Motta sarà il prossimo allenatore della Juventus tanto da raccontarci come possibile lo scenario per cui, qualora stasera non vincess ...

Il piano B dei rossoblù. Italiano, Vanoli, DiFra e Pecchia tra i papabili. Ma c'è la pista estera - Il piano B dei rossoblù. Italiano, vanoli, DiFra e Pecchia tra i papabili. Ma c'è la pista estera - A torino sono talmente sicuri che Thiago Motta sarà il prossimo allenatore della Juventus tanto da raccontarci come possibile lo scenario per cui, qualora stasera non vincesse la Coppa Italia, Massimi ...

Torino, Juric in uscita: contatti con Sarri, ma in pole Vanoli - torino, Juric in uscita: contatti con Sarri, ma in pole vanoli - L'avventura di Ivan Juric sulla panchina del torino è giunta al capolinea, con segnali evidenti di tensione tra allenatore e presidente che lasciano presagire un addio imminente ...