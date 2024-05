Cane cade nel fiume Ofanto - salvato dai Vigili del Fuoco

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di mercoledì, alla sala operativa deideldi Avellino è arrivata una richiesta d’aiuto da parte di una ragazzina di Lioni, la quale intenta in una passeggiata con il suo, ha visto quest’ultimore nelle acque dele non riuscire più a risalire. Quel grido d’aiuto, quasi disperato, della ragazza ha visto l’immediato invio della squadra del distaccamento di Lioni, la quale ha recuperato il cucciolo e lo ha restituito alla giovane. Le sue lacrime di gioia per aver riabbracciato il cagnolino hanno ripagato idelche spesso lavorano affrontando mille sacrifici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

