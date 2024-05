Un esercito di cinquanta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Contratti, rinnovi, riscatti e... nuove strategie. Sarà un inizio 2024-25 complicato per il Pisa, di fronte a innumerevoli situazioni da definire. Mentre Stefano Stefanelli sta proseguendo, fino al termine del suo contratto, in nerazzurro, con la Juventus che ha pronto un ruolo di primo piano per la prima squadra, come braccio destro di Cristiano Giuntoli, restano molte problematiche da risolvere. Nel frattempo la squadra continuerà, fino al termine dei playoff di Serie B, ad allenarsi, per quello che può essere considerato, a tutti gli effetti, un periodo supplementare punitivo. La società è molto delusa per il rendimento e la scarsa mentalità dimostrata dai giocatori, e le criticità da risolvere sono state condivise anche dalla direzione generale con i senatori dello spogliatoio. L’aurea protettiva, da sempre marchio di fabbrica del Pisa SC, non è stata ricambiata e potrebbe ...