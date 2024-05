Il personaggio In attesa delle convocazioni di Spalletti Bonaventura ci crede | l’Europeo è possibile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Prosegue spedito il recupero a tempo pieno di Giacomo: obiettivo Atene. E per arrivare al top della condizione, dopo un periodo tribolato per il noto problema fisico, ci sarà bisogno di mettere minuti nelle gambe. E allora l’occasione migliore è proprio quella di domani contro il Napoli. Per la verità Jack è andato in panchina anche contro il Monza, ma la prudenza ha consigliato di attendere altre sedute ’ piene’ di lavoro con il gruppo per gettarlo nella mischia. Scelta condivisibile e logica. Tutti sono necessari, nessuno indispensabile, come recita il celebre adagio. Ma alcuni sono più necessari di altri, in generale anche nel calcio. E nella Fiorentina in particolare. E, insieme a Nico, si sono guadagnati sul campo i galloni di ’inamovibili’; non solo per le cifre. Con loro a pieno regime (con Arthur per la verità) la ...