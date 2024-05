Grande serata per i tifosi alla diciassettesima edizione del riconoscimento Il premio Del Rosso al capitano

(Di giovedì 16 maggio 2024)per iazzurri con la consegna del tradizionale’Emiliano Del’. Una sala hospitality del Castellani decisamente affollata ha fatto da cornice17simadelistituito dall’Unione Clubs Azzurri e dai Desperados, col patrocinio del Comune di Empoli e la partecipazione dell’Empoli, e dedicato al tifoso precocemente scomparso nel 2004 per ricordarne i valori di attaccamento, de impegno per i colori azzurri.fine a spuntarla, tra i tre finalisti votati daiin occasione della partita dello scorso 20 aprile, è stato Sebastiano Luperto (nella foto Empoli Fc). Ilha avuto la meglio nelle preferenze dei ...

Ecco la dodicesima edizione dello " sportivo dell’anno", la grande e attesa manifestazione organizzata dal Comune di San Miniato in collaborazione con la Consulta dello sport e l’associazione Sport & Solidarietà. L’appuntamento è per lunedì 6 ...

Serata di Grandi Eventi al Museo del Toro! Venerdì 3 maggio, per ricordare l’ultima partita del Grande Torino , ci sarà una Serata indimenticabile, per i tifosi granata e non solo. Una serie di Eventi presso il Museo del Toro che partiranno dalle ...

Udine sotto le stelle del grande jazz - Udine sotto le stelle del grande jazz - Dall’8 al 14 luglio torna l’appuntamento con Udin&Jazz, con oltre venti concerti, ma anche presentazioni di libri e workshop ...

I dottori Bertoldi e Valentino e il grande cuore per l’Africa - I dottori Bertoldi e Valentino e il grande cuore per l’Africa - Due medici reggiani organizzano un incontro per sensibilizzare sull'aiuto ai bambini africani. serata con musica e ospiti del volontariato per discutere delle reali esigenze del popolo africano.

Idea Radio festeggia 36 anni con La Grande Bellezza Talk Show - Idea Radio festeggia 36 anni con La grande Bellezza Talk Show - Idea Radio festeggia 36 anni con la 50ma puntata de “La grande Bellezza” che, si trasforma in talk show. Martedì 21 Maggio alle ore 20:00 ...