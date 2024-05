Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi Martinsicuro-Fano | altimetri - percor -o, or -ri, tv Muro al 20% nel finale

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dopo la volata di ieri ecco un’altra giornata interessante al: in scena la dodicesima, la frazione dei muri da. Andiamo a scoprirla nel dettaglio conso,a, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELDALLE 12.25SODI2162 metri di dislivello per unache non presenta grandi asperità e che, soprattutto, nella prima fase, avrà oltre 50 chilometri di pianura. Immaginiamo una partenza a razzo del gruppo, poi partirà la rumba. 150 chilometri ...

Milan - jet centra il bis in una tappa da record - Tre vittorie per Pogacar, due per Milan, che questa volta non sbaglia e festeggia il bis in questo Giro d'Italia. Dopo Andora ecco Francavilla a Mare, due sigilli d'autore per il velocista friulano, fin qui l'unico a gonfiare il petto e il conto personale insieme a sua maestà Taddeo. Da una volata ...

Milan un futuro alla Cipollini e Petacchi Più che prematuro, però... - L'Italia del ciclismo ha un velocista degno di nota. È potenza pura, ...un corridore moderno e non è scontato dire che un medagliato d'... Il Re Leone, un fuoriclasse, ha vinto 42 tappe al Giro, 12 al ...