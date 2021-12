Classifica Coppa del Mondo snowboard alpino 2021-2022: Lee in testa, Felicetti quarto (Di sabato 18 dicembre 2021) Classifica Coppa DEL Mondo snowboard alpino UOMINI GENERALE 1. Lee Sangho (Corea del Sud) 300 pt 2. Stefan Baumeister (Germania) 210 pt 3. Dmitri Loginov (Russia) 177 pt 4. Mirko Felicetti (Italia) 164 pt 5. Andreas Prommegger (Austria) 139 pt PGS 1. Lee Sangho (Corea del Sud) 220 pt 2. Stefan Baumeister (Germania) 194 pt 3. Mirko Felicetti (Italia) 140 pt 4. Dario Caviezel (Svizzera) 136 pt 5. Dmitri Loginov (Russia) 132 pt PSL 1. Andreas Prommegger (Austria) 100 pt 2. Lee Sangho (Corea del Sud) 80 pt 3. Arvid Auner (Austria) 60 pt 4. Fabian Obmann (Austria) 50 pt 5. Dmitri Loginov (Russia) 45 pt Classifica Coppa DEL Mondo snowboard alpino DONNE GENERALE 1. Daniela Ulbing (Austria) ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021)DELUOMINI GENERALE 1. Lee Sangho (Corea del Sud) 300 pt 2. Stefan Baumeister (Germania) 210 pt 3. Dmitri Loginov (Russia) 177 pt 4. Mirko(Italia) 164 pt 5. Andreas Prommegger (Austria) 139 pt PGS 1. Lee Sangho (Corea del Sud) 220 pt 2. Stefan Baumeister (Germania) 194 pt 3. Mirko(Italia) 140 pt 4. Dario Caviezel (Svizzera) 136 pt 5. Dmitri Loginov (Russia) 132 pt PSL 1. Andreas Prommegger (Austria) 100 pt 2. Lee Sangho (Corea del Sud) 80 pt 3. Arvid Auner (Austria) 60 pt 4. Fabian Obmann (Austria) 50 pt 5. Dmitri Loginov (Russia) 45 ptDELDONNE GENERALE 1. Daniela Ulbing (Austria) ...

Advertising

Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - FontanaPres : Sofia Goggia vince anche la discesa di Val d'Isere in Francia Con il quarto successo della stagione è in vetta alla… - tvdellosport : ???? @goggiasofia conquista il terzo successo stagionale in #CoppadelMondo, trionfando nella discesa libera in Val d’… - RuthHolmes2 : RT @Eurosport_IT: Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - babyspettri : RT @UFinanzieri: SOFIA #GOGGIA SIGNORA DELLO #SCI: GRANDE SODDISFAZIONE PER LE #FIAMMEGIALLE #OrgoglioItaliano. #Sofia #Goggia in testa al… -