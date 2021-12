MOVIOLA – Bologna-Fiorentina, Skorupski atterra Gonzalez ed è rigore: gol di Vlahovic (Di domenica 5 dicembre 2021) Episodio da MOVIOLA in Bologna-Fiorentina per il calcio di rigore concesso ai viola. Contatto tra Skorupski e Gonzalez che anticipa il portiere e viene steso da questi. Netto il penalty, Irrati vede subito bene e il Var avalla. Qualche dubbio possibile su un rosso al portiere, ma era assolutamente da giallo in quanto l’estremo difensore era intervenuto in modo genuino per cercare di colpire il pallone. Dal dischetto Vlahovic trasforma. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Episodio dainper il calcio diconcesso ai viola. Contatto trache anticipa il portiere e viene steso da questi. Netto il penalty, Irrati vede subito bene e il Var avalla. Qualche dubbio possibile su un rosso al portiere, ma era assolutamente da giallo in quanto l’estremo difensore era intervenuto in modo genuino per cercare di colpire il pallone. Dal dischettotrasforma. SportFace.

Advertising

sportface2016 : MOVIOLA - #BolognaFiorentina, rigore per il fallo di #Skorupski su #Gonzalez - Dottor_Strowman : @poicipenso4 Ma leggiti la moviola di Bologna-Roma, massacrano Pairetto proprio sul personale - infoitsport : Bologna – Roma, la moviola del Cor Sport - infoitsport : Moviola Bologna-Roma: Pairetto non convince, ammonizione per Abraham shock -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Bologna Bologna Fiorentina 1 - 1 LIVE: iniziato il secondo tempo ... Bologna e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Fiorentina MOVIOLA 1 Inizia ...

Moviola Bologna Fiorentina: l'episodio chiave del match L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Bologna Fiorentina L'episodio chiave della moviola del match tra Bologna e Fiorentina, valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Irrati. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Moviola Bologna Fiorentina: l’episodio chiave del match Calcio News 24 MOVIOLA – Bologna-Fiorentina, Skorupski atterra Gonzalez ed è rigore: gol di Vlahovic Episodio da moviola in Bologna-Fiorentina per il calcio di rigore concesso ai viola. Contatto tra Skorupski e Gonzalez che anticipa il portiere e viene steso da questi. Netto il penalty, Irrati vede s ...

Moviola Bologna Fiorentina: l’episodio chiave del match L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Bologna Fiorentina L’episodio chiave della moviola del match tra Bologna e Fiorentina, valido per la 16ª gi ...

...e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiFiorentina1 Inizia ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22:Fiorentina L'episodio chiave delladel match trae Fiorentina, valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Irrati. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Episodio da moviola in Bologna-Fiorentina per il calcio di rigore concesso ai viola. Contatto tra Skorupski e Gonzalez che anticipa il portiere e viene steso da questi. Netto il penalty, Irrati vede s ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Bologna Fiorentina L’episodio chiave della moviola del match tra Bologna e Fiorentina, valido per la 16ª gi ...