Covid, in Usa oltre 100mila contagi e mille morti. Anche in Francia superati i 50mila casi (Di domenica 5 dicembre 2021) In Usa la pandemia mette in allerta le autorità sanitarie. I contagi da Sars Cov 2 tornano a superare i 100mila al giorno – come già accaduto in agosto – e i decessi connessi al Covid quota 1000. La media dell’ultima settimana è di 114.150 nuovi casi, con un incremento del 52,4%, e di 1257 morti (+42%) come riporta il Washington Post. La popolazione pienamente vaccinata resta ancora al di sotto del 60% (59,8%), nonostante l’abbondanza di dosi e nonostante l’amministrazione di Joe Biden da tempo incentivi le persone a sottoporsi alla somministrazione. Washington intanto invierà all’estero 11 milioni di dosi di vaccino con 9 milioni dirette ai Paesi africani e due milioni ad altri Paesi nel mondo. Anche la Francia – che ha messo a punto nuove misure per contenere i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) In Usa la pandemia mette in allerta le autorità sanitarie. Ida Sars Cov 2 tornano a superare ial giorno – come già accaduto in agosto – e i decessi connessi alquota 1000. La media dell’ultima settimana è di 114.150 nuovi, con un incremento del 52,4%, e di 1257(+42%) come riporta il Washington Post. La popolazione pienamente vaccinata resta ancora al di sotto del 60% (59,8%), nonostante l’abbondanza di dosi e nonostante l’amministrazione di Joe Biden da tempo incentivi le persone a sottoporsi alla somministrazione. Washington intanto invierà all’estero 11 milioni di dosi di vaccino con 9 milioni dirette ai Paesi africani e due milioni ad altri Paesi nel mondo.la– che ha messo a punto nuove misure per contenere i ...

