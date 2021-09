Il festival dedicato a un genere letterario sempre più amato dal grande pubblico (Di mercoledì 29 settembre 2021) Incontri, tavole rotonde, presentazioni di libri a Treviso Giallo, dedicato a un genere letterario sempre più amato dal grande pubblico. Lectio magistralis, mostre e proiezioni per ricordare il centenario della nascita di Leonardo Sciascia, Friedrich Dürrenmatt e Patricia Highsmith. Ospiti attesi, Alessandro Robecchi, Giancarlo De Cataldo, Gabriella Genisi, Paolo Roversi, Rosa Teruzzi, Luca Crovi.INFO: Treviso, Museo Luigi Bailo, 30 settembre – 3 ottobre.trevisogiallo.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Treviso Giallo”: il festival letterario si terrà dal 30 settembre al 3 ottobre iO Donna. Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 settembre 2021) Incontri, tavole rotonde, presentazioni di libri a Treviso Giallo,a unpiùdal. Lectio magistralis, mostre e proiezioni per ricordare il centenario della nascita di Leonardo Sciascia, Friedrich Dürrenmatt e Patricia Highsmith. Ospiti attesi, Alessandro Robecchi, Giancarlo De Cataldo, Gabriella Genisi, Paolo Roversi, Rosa Teruzzi, Luca Crovi.INFO: Treviso, Museo Luigi Bailo, 30 settembre – 3 ottobre.trevisogiallo.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Treviso Giallo”: ilsi terrà dal 30 settembre al 3 ottobre iO Donna.

Ultime Notizie dalla rete : festival dedicato Dai due Iran di "Radiografia di una famiglia" all'Afghanistan, torna il Middle East Now Tra le chicche del Festival - che con 42 film premiati nei migliori festival internazionali offre ... un poetico documentario che il figlio del grande Abbas Kiarostami ha dedicato al transatlantico ...

Valtellina in Festa: a Seregno un weekend con sciatt, pizzoccheri e molto altro ... da venerdì 8 a domenica 10 ottobre in scena un weekend dedicato alla cucina valtellinese con la 24°... L' ingresso al festival è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata ...

Taranto, torna il Festival dedicato a Paisiello: un compositore alla corte di Napoleone Connessi all'Opera Play with Food: una "grande abbuffata" di cibo e teatro Il primo festival di teatro e arti performative in Italia interamente dedicato al cibo compie dieci anni e festeggia un importante riconoscimento da parte del Ministero della Cultura.

34° Festival Liszt Albano Dal 10 ottobre al 28 novembre, nella cornice dello storico palazzo nobiliare Palazzo Savelli, torna con la sua 34° edizione il Festival Liszt Albano, il festival lisztiano più longevo e di eccellenza ...

