Pioli | «Il Napoli? E’ cambiato poco ed ha aggiunto Anguissa Mi aspettavo fosse una pretendente allo scudetto»

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia in trasferta. Quanto è importante la presenza dei tifosi? "Insieme ai tifosi abbiamo più energia ed entusiasmo. Siamo partiti bene in casa, ma siamo solo all'inizio. Domani giochiamo in trasferta contro una squadra da rispettare molto". State pensando alla partita dell'anno scorso a La Spezia? "Non siamo andati a Torino pensando alla vittoria per 3-0 dell'anno scorso. Domani dovremo giocare con le nostre caratteristiche". Diaz potrebbe riposare? "Sta bene. Domani è una gara importante, mettere in campo come sempre la squadra migliore. E' importante chi inizia la partita, ma è ancora forse più importante chi entra dopo". Che partita sarà domani? "Le qualità dei giocatori fanno la differenza. Per fortuna abbiamo tanti giocatori di qualità. Domani dovremo fare ...

