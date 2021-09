Gas in rally | future supera 5 dollari

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – I prezzi del gas si confermano ingrazie ad una serie di fattori, che stanno sbilanciando il mercato e provocando carenze: in Europa dove persistono tensioni a causa delle minori consegne dalla Russia e della crescente domanda, in Asia dove c’è una analoga situazione di tensione del mercato per effetto della ripresa in atto. Ilsul gas Henry Hub, al Nymex, è dunque balzato oltre i 5per MM BTU, salendo sino a 5,041(+1,31%). Su questo valore, il gas evidenzia un guadagno di oltre il 30% su base mensile e risulta il doppio rispetto ad inizio anno (+98%). Una performance che non sembrerebbe per ora attenuarsi, dal momento che l’arrivo dell’inverno causerà ancora tensioni.

