Afghanistan | Boldrini | ' non legittimare talebani | il 25 11 in piazza per afghane'

(Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) - “Una testimonianza lucida e puntuale. La rappresentante di Rawa, in collegamento dall', la cui identità deve restare segreta per evidenti motivi di sicurezza, ha avanzato una richiesta fondamentale all'Europa e ai paesi occidentali. Una richiesta che mi trova d'accordo e che mi sono impegnata a riportare al Governo: la necessità di nonpoliticamente il regime dei”. Così Laura, deputata del Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo, che questa mattina ha audito una rappresentante dell'associazione RAWA – Revolutionary Association of the Women of(Associazione Rivoluzionaria delle Donne) insieme a Graziella Mascheroni, componente del Cisda (Coordinamento Italiano Sostegno ...