La Ravioleria Sarpi – Milano

(Di lunedì 2 agosto 2021) LaVia Paolo, 27 – 20154Tel. 331/8870596 Sito Internet: Tipologia:cinese Prezzi: ravioli 3,50€, crêpes 4/5€, panino al vapore 3€ Giorno di chiusura: mai OFFERTAConferma di voto per questo locale specializzato in ravioli cinesi che è stato il capostipite di tanti altri venuti dopo. L’elemento che lo contraddistingue è la cura nella selezione delle materie prime, a cominciare dall’ottima carne della macelleria Sirtori che è situata proprio accanto al piccolo laboratorio. Oltre ai ravioli, qui potrete assaggiare delle crêpes della tradizione pechinese ripiene di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ravioleria Sarpi

Gambero Rosso

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli al Yum Cha 'Il patron è lo stesso (Agie Zhou della), il menù per il momento è lo stesso (quindi cucina del Sichuan), l'atmosfera no, non è ...LaLa, situa nella zona Chinatown di Milano, forse più fra tutte rispecchia l'idea originaria di bottega alimentare. Un progetto interculturale nato nel 2015 che ...