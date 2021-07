(Di lunedì 12 luglio 2021), neurologa edi fama mondiale, sarà ladelalle elezioniin. Lo apprende l’Adnkronos da fonti della coalizione.dirige il centro regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Ha collaborato con Rita Levi Montalcini ed è nota soprattutto per aver guidato il suo team di ricerca nella scoperta della ‘nicastrina’, una proteina implicata nel meccanismo patogenetico della demenza precoce dell’Alzheimer. Alle 18.30, a quanto si apprende, ...

Advertising

Adnkronos : #Calabria, 'scienziata Amalia Bruni candidata centrosinistra' alle elezioni #regionali2021. - TelemiaLaTv : Calabria regionali 2021, “Scienziata Amalia Bruni candidata centrosinistra” - cschannel_news : Regionali Calabria 2021, “scienziata Amalia Bruni candidata centrosinistra” - sissiisissi2 : Regionali, per la presidenza il centrosinistra punta su Amalia Bruni - italiaserait : Calabria regionali 2021, “scienziata Amalia Bruni candidata centrosinistra” -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria regionali

LaC news24

Amalia Bruni, neurologa e scienziata di fama mondiale, sarà la candidata del centrosinistra in. Lo apprende l'Adnkronos da fonti della coalizione.... ma per l'intera Regione in una rinnovata visione di Sistemae più in generale di ... ai Candidati alle prossime elezionied in un futuro più anteriore a coloro che si candideranno ...Amalia Bruni, neurologa e scienziata di fama mondiale, sarà la candidata del centrosinistra alle elezioni regionali in Calabria. Lo apprende l’Adnkronos da fonti della coalizione. Amalia ...con un focus sulla Calabria nel 2021, partito a maggio con le riaperture nella provincia cosentina del Despar a Cetraro e degli Interspar a Belvedere Marittimo e a San Marco Argentano (entro la fine ...