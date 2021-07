Italia, Bonucci: “Pensiamo solo a giocare a calcio e a divertirci. Il resto sono solo chiacchiere. Giocare in casa loro non ci spaventa”. (Di venerdì 9 luglio 2021) Così ha parlato Leonardo Bonucci in conferenza stampa in vista della finale di domenica a Wembley contro l’Inghilterra. Il centrale della Juventus ha parlato della finale, dell’Inghilterra, del CT Roberto Mancini e del grande gruppo dell’Italia. Italia, le parole di Bonucci sulla finale di domenica Il difensore ha iniziato così: “La possibile vittoria di domenica è importante per il movimento del calcio Italiano, per ogni giocatore, per la Federazione, per tutto quello che andrebbe a portare la vittoria dopo anni difficili e in questo periodo. Sarebbe una grande iniezione di fiducia ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 luglio 2021) Così ha parlato Leonardoin conferenza stampa in vista della finale di domenica a Wembley contro l’Inghilterra. Il centrale della Juventus ha parlato della finale, dell’Inghilterra, del CT Roberto Mancini e del grande gruppo dell’, le parole disulla finale di domenica Il difensore ha iniziato così: “La possibile vittoria di domenica è importante per il movimento delno, per ogni giocatore, per la Federazione, per tutto quello che andrebbe a portare la vittoria dopo anni difficili e in questo periodo. Sarebbe una grande iniezione di fiducia ...

Advertising

SkySport : ? BONUCCI SCAMBIATO PER UN INVASORE ?? Bloccato da una steward: poi si chiarisce tutto ?? Il siparietto ?… - forumJuventus : ?? VIDEO #ItaEsp Bonucci festeggia coi tifosi ?? Poi viene scambiato per un invasore... ?? - LiaCapizzi : 'Partita di altissimo livello. Uno spettacolo per i tifosi. Avevo visto Chiellini e Bonucci con Lukaku e ho pensato… - STnews365 : Euro 2020, Italia: l'incredibile carica di Leonardo Bonucci Leonardo Bonucci si mostra più carico e sicuro di se ch… - Gazzetta_it : Italia, Bonucci: 'Vincere gli Europei sarebbe un pieno di fiducia per la nazione' #EURO2020 -