Calabria, incidente auto-scooter a Spezzano della Sila: un ragazzo resta incastrato sotto la macchina, è grave (Di giovedì 1 luglio 2021) Spezzano della Sila sconvolta da un grave incidente: secondo le prime ricostruzioni, una macchina avrebbe centrato uno scooter con a bordo due minorenni. Uno dei ragazzi sarebbe in gravi condizioni grave incidente accaduto nella notte a Spezzano della Sila, comune situato nella provincia di Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto si sarebbe scontrata contro un scooter con a bordo due ragazzi. Nell’impatto sembra aver avuto la peggio il ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021)sconvolta da un: secondo le prime ricostruzioni, unaavrebbe centrato unocon a bordo due minorenni. Uno dei ragazzi sarebbe in gravi condizioniaccaduto nella notte a, comune situato nella provincia di Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni, un’si sarebbe scontrata contro uncon a bordo due ragazzi. Nell’impatto sembra aver avuto la peggio il ...

