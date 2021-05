Tregua tra Israele e Hamas, l’accordo per il cassate il fuoco (Di venerdì 21 maggio 2021) Alle 2 di mattina (l’una in Italia) i combattimenti tra Israele e Hamas sono terminati. l’accordo tra le due parti, mediato dall’Egitto e dall’ONU, ha posto fine (per ora) agli scontri. Nel sud di Israele le cose stanno tornando alla normalità e si va verso la rimozione delle misure di emergenza. Oltre alla Tregua Israele non si è assunto nessun ulteriore impegno. 11 giorni. 11 giorni è durato il conflitto tra Hamas e Israele, l’ultimo di una lunga serie. In 11 giorni Hamas è stato in grado di lanciare oltre 4200 razzi. I morti dal lato palestinese sono 233, di cui 65 minori. Dall’altro lato sono morti 12 israeliani e in 342 sono stati feriti. Khalil al-Hayya, numero due di Hamas nella striscia di Gaza, rivendica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Alle 2 di mattina (l’una in Italia) i combattimenti trasono terminati.tra le due parti, mediato dall’Egitto e dall’ONU, ha posto fine (per ora) agli scontri. Nel sud dile cose stanno tornando alla normalità e si va verso la rimozione delle misure di emergenza. Oltre allanon si è assunto nessun ulteriore impegno. 11 giorni. 11 giorni è durato il conflitto tra, l’ultimo di una lunga serie. In 11 giorniè stato in grado di lanciare oltre 4200 razzi. I morti dal lato palestinese sono 233, di cui 65 minori. Dall’altro lato sono morti 12 israeliani e in 342 sono stati feriti. Khalil al-Hayya, numero due dinella striscia di Gaza, rivendica ...

