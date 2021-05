Sui siti di Camera e Senato i candidati per il Cda Rai (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA – Secondo quanto previsto dall’articolo 49, comma 6-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sui siti internet della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono pubblicati i curricula di coloro che hanno presentato, ai sensi della medesima disposizione, la propria candidatura a componente del Consiglio di amministrazione della Rai – Radiotelevisione italiana spa. In ciascun sito sono altresì pubblicati gli elenchi di tali candidati, compilati in ordine alfabetico. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA – Secondo quanto previsto dall’articolo 49, comma 6-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, suiinternet delladei deputati e deldella Repubblica sono pubblicati i curricula di coloro che hanno presentato, ai sensi della medesima disposizione, la propria candidatura a componente del Consiglio di amministrazione della Rai – Radiotelevisione italiana spa. In ciascun sito sono altresì pubblicati gli elenchi di tali, compilati in ordine alfabetico. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

fattoquotidiano : I VOLI DELLA CASELLATI SPARITI SUI SITI MEDIASET Puff! Con un tocco di magia il servizio delle Iene sui voli di St… - Lopinionista : Sui siti di Camera e Senato i candidati per il Cda Rai - ski12665 : RT @illusioneottica: #Meloni #Bassetti #Davigo #lariachetira Dopo un GRANDE SUCCESSO con 2MILIONI di visualizzazioni, il video denuncia del… - h4rleivy : @ariasromanoff su tv time c’è scritto che la trasmettono sta notte alle 3 in diretta quindi mi sa che domani mattina esce sui siti streaming - DonatoRomano83 : RT @FilippettiNews: Dalla grigia #Hartlepool, profonda provincia inglese, allarme per la sinistra di tutta Europa: la classe operaia vota a… -