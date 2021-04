Arisa: “Ortica” parla d’amore, quello vero che quando finisce brucia (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo il successo del brano “Potevi fare di più”, ecco il nuovo singolo di Arisa dal titolo “Ortica”. Scopriamo il testo e il significato Arisa è inarrestabile. Dopo il successo straordinario del brano sanremese “Potevi fare di più” scritto da Gigi D’Alessio, la cantante lucana non si è fermata un attimo. Infatti, mentre ad Amici lotta settimana per settimana, insieme alla Cuccarini, per portare avanti i talenti della sua squadra, Arisa ha rilasciato, oggi, il suo nuovo singolo dal titolo “Ortica“. Pronti a scoprire il significato? Il brano “Ortica” è stato scritto dalla stessa Arisa e racconta l’amore attraverso un intimo e poetico testo che si snoda tra italiano e napoletano. Tutti probabilmente abbiamo provato quella sensazione di amaro in bocca per una storia ... Leggi su zon (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo il successo del brano “Potevi fare di più”, ecco il nuovo singolo didal titolo “”. Scopriamo il testo e il significatoè inarrestabile. Dopo il successo straordinario del brano sanremese “Potevi fare di più” scritto da Gigi D’Alessio, la cantante lucana non si è fermata un attimo. Infatti, mentre ad Amici lotta settimana per settimana, insieme alla Cuccarini, per portare avanti i talenti della sua squadra,ha rilasciato, oggi, il suo nuovo singolo dal titolo ““. Pronti a scoprire il significato? Il brano “” è stato scritto dalla stessae racconta l’amore attraverso un intimo e poetico testo che si snoda tra italiano e napoletano. Tutti probabilmente abbiamo provato quella sensazione di amaro in bocca per una storia ...

