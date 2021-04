Il cartello tedesco - In arrivo multe salate per BMW e Volkswagen

(Di martedì 20 aprile 2021) Dopo anni di indagini, è prossima alla conclusione l'inchiesta delle autorità europee sul presuntoorganizzato dalle Case automobilistiche tedesche per condividere decisioni strategiche e tecniche sul fronte delle emissioni inquinanti. Secondo l'edizione locale di Business Insider, infatti, i funzionari di Bruxelles avrebbero riscontrato precise violazioni delle normative antitrust e sarebbero ora pronti a stabilire le relative. Si parla di ammende per oltre un miliardo di euro a carico della BMW, mentre la, avendo presentato un'autodenuncia, è riuscita a dimezzare i danni, con la Daimler invece graziata per aver denunciato per prima le pratiche illegali perpetrate, secondo le accuse, per circa 20 anni.Il caso. I rilievi della Commissione europea risalgono al 2017, dopo alcune indiscrezioni lanciate dalla ...

