Bombardieri “Il lavoro la vera emergenza del Paese”

"Sul tavolo oltre il tema del Pnrr c'è quello della necessità di confrontarsi con i sindacati e quello del lavoro, che è la vera emergenza di questo Paese, deve essere considerato come elemento prioritario". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, arrivando all'incontro tra i sindacati e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul Recovery Plan.

