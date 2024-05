Isolati e rimasti senza terreni | Ma ora guardiamo al futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 11 maggio 2024) Continuiamo a raccontare alcune storie a un anno dall’alluvione e dalle frane del 2023. Sono storie emblematiche, ma simili a tante altre. Un boato, ed ecco che la terra comincia a scivolare proprio accanto all’azienda. Nel punto esatto in cui, pochi istanti prima, era parcheggiata la macchina. Quel rumore, Alvaro Prantoni, imprenditore della ‘Bordona’, di Casalfiumanese, non se lo scorderà mai. A distanza di un anno dall’alluvione, la sua è una delle tante voci degli imprenditori della Vallata del Santerno che non manca di farsi sentire. Perché nonostante l’ottimismo e l’orgoglio di non essersi arreso, le ferite e il senso di abbandono provocato da quanto accaduto un anno fa, nel maggio 2023, sono ancora evidenti. "La prima alluvione, quella del 3 maggio, non aveva creato troppi problemi – racconta Prantoni –. Certo, l’acqua non aveva fatto bene ai nostri cereali, importanti per ...