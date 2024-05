Golf | Xander Schauffele resta nettamente avanti a metà Wells Fargo Championship 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Continua ad avere lo status di fuggitivo d’eccellenzaalChapionship. Il trentenne di San Diego, peraltro campione olimpico in carica, dopo il -7 di ieri conferma l’ottimo stato di forma, scrive -4 sulla carta e va a -11 per tenersi quattro colpi di vantaggio dopo il secondo giro. Alle sue spalle, però, c’è di che divertirsi, visto che a -7 ci sono Rory McIlroy e Jason Day. Buona giornata anche per loro, con il nordirlandese a -3 e l’australiano a -4. Quarta posizione a -6 per il sudcoreano Sungjae Im e l’USA Taylor Moore: entrambi chiudono in -3., Gotterup guida su MacIntyre al giro di boa del Myrtle Beach Classic E se al sesto posto troviamo Collin Morikawa con -5, è tra i facenti parte del gruppo a -4 (quello dei settimi) che vanno trovati i ...