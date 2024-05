Zanetti superospite al Wonderbay

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 11 maggio 2024) È Javierildelle Mate Padel Finals aldi Serravalle in programma oggi. Tappa finale di un tour nel quale protagonisti sono stati decine di giocatori di padel. Ora, alle finali, la scena sarà tutte delle migliori coppie, quelle che cammin facendo si sono guadagnate le finali. Sul Titano oggi, oltre all’ex capitano e ora vicepresidente dell’Inter, ci saranno anche altri calciatori di primo piano impegnati sui campi da padel come il Papu Gomez, Mark Iuliano, Nicola Amoruso e Denis. L’evento in serata, avrà il suo atto final con una cena di gala al Kursaal in Città. Il ricavato sarà devoluto alla ‘Pupi Onlus’, la fondazione nata per volontà die sua moglie Paula, per garantire i principi della Convenzione Onu, sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Lo sport che fa del bene.