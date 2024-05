Scaramucci vola con lei | Toglieremo il tappo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 11 maggio 2024) Non è rimasta delusa la speranza del Pd di Urbino di riempire Piazza della Repubblica per l’arrivo della Segretaria nazionale Elly Schlein. Dopo il saluto del segretario locale Giorgio Ubaldi e di quella regionale Chantal Bomprezzi, a far salire il climax della folla ci ha pensato un entusiasta Federico. "E’ una grande emozione rivedere la nostra piazza piena di gente che vuol tornare a essere protagonista. C’è tanta voglia di togliere ilche c’è su questa città e lo vedo anche dai tanti giovani presenti. Dobbiamo dire ai giovani "restate a Urbino, perché ci saranno grandi opportunità"". Elly Schlein, sul palco assieme ai candidati alle europee Michele Franchi, Matteo Ricci e Alessia Morani, gli ha fatto eco apprezzando "l’approccio di Federico, che punta sull‘ascolto e non su decisioni che calano dall’alto. Questo è di sinistra: ...