FOTO Benevento - premiate a Sorrento quattro studentesse del ‘Rummo’

Tempo di lettura: 4 minutiIl campo ha dato un verdetto ed e’ stato in favore del Benevento , ma la sfida di ieri sera ha rappresentato anche un pieno di emozioni arrivate dagli spalti del Vigorito per il derby due tifosi . Una partenza in sordina ...

Sorrento, Maiuri: "Ho un altro anno di contratto, ripetersi non sarà semplice" - sorrento, Maiuri: "Ho un altro anno di contratto, ripetersi non sarà semplice" - Vincenzo Maiuri, tecnico del sorrento, intervistato da Gazzetta del Mezzogiorno ha parlato così del suo futuro. "Ho un altro anno di contratto col sorrento. Abbiamo fatto un ...

Sorrento, il ministro Sangiuliano: «la cultura deve essere diffusa ed omogenea» - sorrento, il ministro Sangiuliano: «la cultura deve essere diffusa ed omogenea» - Inaugurata la nuova sezione archeologica del Museo Correale in occasione del centenario della struttura. A tagliare il nastro il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. «La ...

Sorrento, Loreto: "Rimpianto per i playoff. La Casertana mi ha stupito" - sorrento, Loreto: "Rimpianto per i playoff. La Casertana mi ha stupito" - Ospite in studio di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera su OttoChannel, il difensore del sorrento Ciro Loreto ha commentato la stagione della ...