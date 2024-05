Superbonus, scintille Tajani-Giorgetti - superbonus, scintille Tajani-Giorgetti - Il vicepremier: «Ascoltiamo le richieste delle imprese». Il ministro: «Faccio l'interesse del Paese» «Io ho una responsabilità e difendo gli interessi dell'Italia come ministro delle finanze. Chiaro» ...

