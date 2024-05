Appello della Francia a Israele | Stop all’operazione a Rafah - catastrofe per i civili

(Di sabato 11 maggio 2024) (Adnkronos) – Laha chiesto adi porre fine, di aprire il confine e di tornare ai colloqui per il cessate il fuoco. In un post su X, il ministero degli Esteri francese ha affermato di deplorare l’attacco israeliano nella città meridionaleStriscia lanciato martedì e ha descritto l’operazione militare

La Francia ha chiesto a Israele di cessare "senza indugio" l' operazione militare a Rafah che rischia di creare una "situazione catastrofica" per la popolazione della Striscia di Gaza. Lo ha affermato il ministero degli Esteri in un comunicato ...

