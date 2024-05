Demo Morselli | Oggi sono in pensione e vivo di musica Lasciai la TV perché non ce la facevo più psicologicamente

(Di sabato 11 maggio 2024)ha 62 anni, si gode lae continua a portare la suain giro per l'Italia e non solo. Su Fanpage.it ha ripercorso la sua storia: i brani di successo a cui ha aggiunto il suo tocco, il Karaoke, Buona Domenica, il Maurizio Costanzo Show, I fatti vostri, l'amicizia con Lorenzo Cherubini e Fiorello. E poi la vita privata, l'amore con Lucia Montella e quel periodo buio in cui lasciò la tv.

