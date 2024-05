Giro d’Italia 2024 - oggi la tappa 8 | percorso e altimetria

(Di sabato 11 maggio 2024) Spoleto, 11 maggio- Il sigillo di Tadej Pogacar sul. La vittoria nella cronometro di Perugia, beffato Pippo Ganna che ha ceduto sulla salita finale, ha messo in riga tutti gli avversari con una mezza ipoteca sul successo finale. La maglia rosa ha sfruttato l’occasione e, risparmiando energie nelle ultime tappe, ha trovato nella crono la sua miglior versione per rifilare ampi distacchi a tutti. Potrebbe già essere il weekend decisivo nella lotta alla generale, perché, oltre alla crono di Perugia,c’è unaappenninica in salita con arrivo a Prati di Tivo. Pogacar batte Ganna nella crono di Perugia: il racconto della7 del. Ordine d'arrivo e classifica Pogacar potrebbe di fatto mettere già un margine di ...

oggi sabato 11 maggio va in scena l’ottava tappa del Giro d’Italia 2024 : una frazione di 152 km da Spoleto a Prati di Tivo . La Corsa Rosa prosegue la propria avventura con un’insidiosissima giornata in montagna che dovrebbe riscrivere la classifica ...

Lo Stelvio saluta il Giro, nel 2025 ci vuole uno slittamento in avanti del calendario - Lo Stelvio saluta il giro, nel 2025 ci vuole uno slittamento in avanti del calendario - Rischio valanghe, salta la Cima Coppi, Rcs cerca l'alternativa. Tadej cannibalizza la corsa, Ganna si inchina. Le crono scompaginano troppo le carte ...

Giro d'Italia, oggi ottava tappa: orario, dove vederla in tv - giro d'Italia, oggi ottava tappa: orario, dove vederla in tv - Il giro d'Italia 2024 affronta oggi l'ottava tappa, la Spoleto-Prati di Tivo di 152 km. La frazione di oggi 11 maggio propone - in diretta tv e streaming - un durissimo arrivo in salita che può ...

Giro d'Italia 2024, 8^ tappa da Spoleto a Prati di Tivo: percorso e orario - giro d'Italia 2024, 8^ tappa da Spoleto a Prati di Tivo: percorso e orario - Prosegue il giro d'Italia 2024, con l’ottava tappa, da Spoleto a Prati di Tivo. Frazione lunga appena 152 km ma molto dura, con arrivo in salita al termine di una scalata finale di 14 chilometri. Ieri ...