Le imprese e il voto europeo La promessa dei candidati | Basta regole soffocanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 11 maggio 2024) "A livello legislativo, Bruxelles deve parlare la stessa lingua che si parla nelle nostre. Troppo spesso, le nostre aziende percepiscono una grande distanza con le decisioni prese dall’Unione Europea, a voi chiediamo di darci una mano per ridurla". Questo, in estrema sintesi, l’appello che Paolo Cavini, presidente della Cna Emilia-Romagna, ha rivolto aidei partiti riuniti ieri all’Hotel I Portici di Bologna per un confronto in vista delle Europee. Tutte le forze politiche hanno risposto alla chiamata degli artigiani, trattando i temi più diversi, dall’inverno demografico alla formazione continua per gli over 50, dallo stop ai motori termici al caro-bollette, dalla direttiva sulle case green, alla tutela dei prodotti locali. Rispetto alla transizione ecologica, Alessandra Basso (Lega) non si sente "per nulla rassicurata dalla ...