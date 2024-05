Priolo | Alluvione - per la ricostruzione c’è ancora molta strada da fare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 11 maggio 2024) "Stiamo andando avanti ma c’èda". Così la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene, a margine della conferenza ‘Ricostruire Meglio’ organizzata giovedì pomeriggio a Faenza da Legambiente. "Ci sono tanti cantieri in corso, soprattutto per quanto riguarda i fiumi e noi come Regione ne stiamo gestendo 402. Poi stanno andando avanti le ordinanze del commissario Figliuolo, ma i comuni sono in difficoltà a realizzare le opere perchè hanno poco personale". La vera e propriaquindi, quella "strutturale, che contempla opere strategiche per la difesa del territorio" sarà affidata al piano speciale "che vedrà la luce a giugno e attraverso la quale saranno individuati gli interventi" conclude. Il tema è centrale, e ...