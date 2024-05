Avellino al voto - tutte le liste e i candidati IN AGGIORNAMENTO

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNessuna novità rispetto alla vigilia, saranno sette gli aspiranti sindaci per la città dichiamata alil prossimo 8 e 9 giugno Ecco tutti isindaco e quelli inseriti nelle lea supporto. CANDIDATO SINDACOANTONIO GENGAROPARTITO DEMOCRATICO Luca Cipriano, Nicola Giordano, Ettore Iacovacci, Antonino Sanfilippo, Francesca Di Iorio, Marietta Giordano, Gennaro Cesa, Modestino Verrengia, Teresa Mele, Edgaro Pesiri, Rossella Fierro, Maurizio Giovaniello, Elvira Festa, PERCON GENGAROAmalio Santoro, Antonio Bellizzi, Agostino De Rosa, Annamaria De Stefano, Roberta De Maio, Anna Gianfelice, Annamaria Pascale, Vinia La Sala, Franco Marra MOVIMENTO 5 STELLEFerdinando Picariello, Tiziana Guidi, Massimo Mingarelli, Sara ...

Elezioni comunali giugno 2024, date, città e come si vota: tutto quello che c'è da sapere - Elezioni comunali giugno 2024, date, città e come si vota: tutto quello che c'è da sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni comunali giugno 2024, date, città e come si vota: tutto quello che c'è da sapere ...

Avellino al voto, la prima lista presentata è quella del dottore Aldo D’Andrea - avellino al voto, la prima lista presentata è quella del dottore Aldo D’Andrea - avellino - Solo nel primo pomeriggio di oggi (venerdì 10 maggio 2024) si è iniziato a smuovere qualcosa tra i banchi della commissione elettorale di avellino che si è insediata dalle 8 di mattina al p ...

Avellino al voto, tre esponenti della Lega nella lista di Petitto a sostegno di Rino Genovese - avellino al voto, tre esponenti della Lega nella lista di Petitto a sostegno di Rino Genovese - avellino - In attesa della presentazione ufficiale delle liste, iniziano a trapelare i primi nomi dei possibili candidati consiglieri nelle liste del frammentato centrodestra: tre sarebbero i nomi che ...