(Di giovedì 15 aprile 2021), nel corso del daytime dedeiandato in onda oggi, hanno lasciatoil programma per alcuni accertamenti medici: cosa è successo?deiha lasciatodeiper motivi di salute. Nel corso del daytime andato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

ha abbandonato l'isola per problemi di salute. Dopo Brando Giorgi, un'altra "naufraga" lascia l'Isola dei Famosi. Si tratta di, che ha dovuto lasciare Playa Esperanza per?...Vediamo insieme che cosa sta succedendo all'isola dei famosi e per quale motivo la bellaha dovuto lasciare l'isola. La notizia è arrivata da poco e riguarda la bella e super seguitache sembra abbia lasciato l'isola per alcuni accertamenti medici. Cerchiamo di ...Elisa Isoardi e Brando Giorgi lasciano momentaneamente l'Isola dei Famosi: ecco perché i due naufraghi sono andati via dal reality show.Nuovo appuntamento questa sera, giovedì 15 aprile , con la nona puntata dell' Isola dei famosi 2021 . Ecco alcune anticipazioni sulla ...