VAR centralizzata in Serie A | l’annuncio ufficiale

(Di martedì 13 aprile 2021) La LegaA ha approvato la costituzione della sala VAR: il comunicato«Le Società hanno approvato, a larga maggioranza (18 voti favorevoli), il progetto di creazione di un centro di produzione televisiva della LegaA presso EI Towers. Tale progetto rappresenta il primo passo verso la costituzione della Media Company consentendo alla LegaA una razionalizzazione dei flussi distributivi dei segnali televisivi, il deciso miglioramento della qualità degli stessi (1080p 25 frame per secondo), la possibilità di produrre e distribuire i Top match in 4K, nonché il trasporto di 12 segnali a partita che consentiranno di realizzare già nel prossimo campionato la remote production di determinati incontri. È stata inoltre deliberata la costituzione, presso la stessa ...

... nel corso dell'odierna assemblea, alla creazione di un centro di produzione televisivo della Lega Serie A, all'interno del quale sarà costituita una sala. Un progetto "in ...Rimandato il tema del correttivo per la quota abbonamenti e biglietti L'Assemblea di Lega Serie A ha deliberato la costituzione, in collaborazione con la Figc, della Sala. E' quanto ...Oggi si è svolta l'Assemblea di Lega che ha visto la partecipazione, ovviamente solo in video, dei venti club di serie A. Dapprima si è deciso sulla riapertura ...Attraverso una nota ufficiale, la Lega Serie A, ha comunicato l'approvazione della sala VAR centralizzata. La sala VAR centralizzata è stata fortemente ...