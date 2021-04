Sindaco Favignana | “Irritanti quei governatori del Nord che pensano solo al Turismo”

(Di martedì 13 aprile 2021) “La cosa più irritante deidelè che loroai territori turistici, noi parliamo della insularità, dell’assenza dei presidi sanitari sulle nostre isole, della difficoltà dei collegamenti con gli ospedali, che possono avveniredalla terraferma, da Trapani o Palermo. Ogni intervento d’urgenza per le nostre isole è un rischio di morte. Questo iche hanno la sanità più ricca di Italia non riescono a capirlo”. Così, in una intervista all’Adnkronos, ildi, Francesco Forgione, replica a distanza al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che aprlando delle isole ‘covid–free’, ha parlato di una “misura ingiusta e irrealizzabile” e di “scorciatoie”. “Tra l’altro parliamo di una popolazione reale di poco più di ...

