L' Arizona difende le sue discriminazioni davanti alla Corte Suprema

(Di venerdì 5 marzo 2021) La presidenza Biden, che si è distinta per avere assemblato un gabinetto variegato e inclusivo, a partire dsua vicepresidente donna afroamericana e asiatica, potrebbe paradossalmente fare da sfondo a una delle sentenze più discriminatorie che laabbia espresso negli ultimi decenni. Certo Biden e Harris non c’entrano nulla, se non perché sono stati, con la loro vittoria trainata da un’affluenza alle urne senza precedenti, la goccia che ha fatto traboccare il proverbiale vaso. Dopo i risultati delle ultime presidenziali il partito repubblicano ha proposto 253 diverse leggi per rendere il voto più difficile in 43 Stati, secondo i dati del Brennan Center for Justice. La frase che avete appena letto è la formulazione imparziale del concetto; per dire le cose come stanno realmente, però, dovrebbe essere più o meno scritta ...