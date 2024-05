Uomini e Donne - Ernesto Russo dopo l' addio al programma | La segnalazione? Forse è stata Barbara De Santi

Povera ‘solidarietà femminile‘, scomodata sempre totally ad minch*am (soprattutto in tv). Certo, è vero che – mentre tra Uomini spesso si tende a far gruppo abbastanza velocemente – tra Donne questo avviene raramente, è molto più facile (specie in ...

U&D, Ernesto lascia la trasmissione e Mario gli fa una dedica: 'Ci sarò sempre per te' - U&D, Ernesto lascia la trasmissione e Mario gli fa una dedica: 'Ci sarò sempre per te' - Dopo la messa in onda della puntata in cui Ernesto è andato via l'ex corteggiatore gli ha scritto un messaggio su Instagram: 'Da amici a rivali' ...

Cannes 2024, il ritorno di Demi Moore con il body-horror 'The Substance' - Cannes 2024, il ritorno di Demi Moore con il body-horror 'The Substance' - che gli uomini infliggono alle donne e che le donne finiscono per infliggere a loro stesse, nel perseguimento di ideali irrealistici di bellezza". Nel caso specifico, Dennis Quaid - che dedica la sua ...