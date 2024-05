Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei | magnitudo 3 5

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 20 maggio 2024) Unadiè stata avvertita nel napoletano poco prima delle 20 di oggi, lunedì 20 maggio 2024. Secondo l’Istituto nazionale di Geologia e Vulcanologia ladel sisma è stata di 3.5. Laè stata registrata alle 19,51 e l’epicentro localizzato nella zona dei. DATI #RIVISTI #Md 3.5 ore 19:51 IT del 20-05-2024 aProf= 2.8 Km #INGV 38759411 https://t.co/QT49kciPWp — INGVterremoti (@INGVterremoti) May 20, 2024 Sui social molti napoletani – sia nel centro città sia nell’hinterland – stanno scrivendo di aver avvertito una. Al momento non si hanno notizia di danni a cose o persone. Da diverse settimane ...