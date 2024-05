Media Iran - ' l' incidente causato da un guasto tecnico'

(Di lunedì 20 maggio 2024) L'dell'elicottero in cui ha perso la vita il presidenteiano Raisi è avvenuto per "un". Lo scrive l'agenzia di Statoiana Irna.

