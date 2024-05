Omicidio di Pedaso - niente carcere per Asuni | respinta la richiesta del pm

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 20 maggio 2024) Fermo, 20 maggio 2024 - Resta ai domiciliari Silvano, il 54enne di Monterubbiano accusato di aver travolto e ucciso con la sua auto l’amico Giampiero Larivera, pedasino di 55 anni e del tentatodi un 24enne di Campofilone. Lo ha deciso il gip del tribunale di Fermo, Teresina Pepe, al termine dell’udienza di convalida dell’arresto che si è tenuta nel primo pomeriggio di oggi. Il giudice ha respinto ladi aggravamento della misura cautelare in, presentata dal pm Alessandro Pazzaglia sulla basa di una nuova testimonianza spuntata oggi nel corso dell’udienza. Stessa sorte anche per l’istanza di scarcerazione presentata dal legale di, l’avvocato Anna Isabella Capriglia. Il testimone in auto: “Non ce ne siamo accorti” La tragedia di, Silvano ...