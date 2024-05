Maltempo | Comune di Monza attiva misure previste da piano emergenza

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 mag. (Adnkronos) - "Considerato l'avviso di criticità rosso emesso dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia, a partire dalla mezzanotte di oggi, ildi, dove è riunito il Centro operativo comunale, hato ledaldicomunale". Lo comunica ildi, sottolineando che le squadre di volontari della Protezione civile sono già in allerta e dalle 21 di questa sera cominceranno a dislocare transenne e barriere nei pressi dei posti di blocco, dare nel caso il Lambro superasse il livello di guardia durante le ore notturne. La polizia locale ha aumentato le pattuglie in servizio nella notte per coordinare ...

Una signora Inciampa in una buca in un'area cani di Monza , si ferisce e chiede al Comune il risarcimento dei danni, ma questo risponde: "La buca è opera di altri animali".Continua a leggere

Bomba d’acqua in Brianza: 90 millimetri di pioggia in meno di un’ora. Allerta rossa a Monza città - Bomba d’acqua in Brianza: 90 millimetri di pioggia in meno di un’ora. Allerta rossa a monza città - Colpita la zona di Cesano Maderno: alberi caduti, allagamenti e strade non percorribili. Il sindaco: alle 13.45 un inferno mai visto ma dalla Regione l’allerta è arrivata alle 14.59...” ...

Maltempo: bomba d'acqua sulla Brianza, segnalati alberi caduti - Maltempo: bomba d'acqua sulla Brianza, segnalati alberi caduti - Colpiti in particolare i Comuni di Bovisio Masciago e Cesano Maderno. L'Assessore alla Sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli: "Svuotata la vasca del Seveso, organizzati presidi per il Lambro" ...

