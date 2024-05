(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 - Cinque squadre dei vigili del fuoco sono impegin viaValle, zona Casdcina Amata, nella sede della ditta, attiva nel settore ambientale, per domare unche ha interessato undi rifiuti e gli ingombranti annessi. In posto è presente anche il 118 in via precauzionale nel caso qualcuno dovesse respirare i fumi, assieme ai carabinieri per le verifiche del caso, e a personale tecnico dell’Arpa, che farà accertamenti sulle eventuali tossicità dei fumi. Al momento non è ancora stato accertato cosa abbia fatto scattare il rogo, in attesa di rimettere in sicurezza l’area e poi procedere a individuare il punto di innesco.

Mariano Comense , 30 aprile 2024 – “Alcune settimane fa l’annuncio della Giunta comunale di Mariano Comense , secondo cui a marzo avrebbe chiuso la discarica . Ora veniamo a sapere che la non è stata chiusa e non chiuderà a breve, e questo è un vero ...

Mariano Comense, incendio alla Colombo: le fiamme nate da un compattatore - mariano comense, incendio alla Colombo: le fiamme nate da un compattatore - mariano comense, 20 maggio 2024 - Cinque squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a mariano comense in via Alla Valle, zona Casdcina Amata, nella sede della ditta Colombo, attiva nel settore ...

Mariano Comense, incendio in un compattatore di rifiuti. Lieve intossicazione per un 47enne - mariano comense, incendio in un compattatore di rifiuti. Lieve intossicazione per un 47enne - Incendio in un compattatore di rifiuti a mariano comense. Soccorso per una intossicazione da fumo un uomo di 47 anni, ...

Incendio in un compattatore di rifiuti a Mariano - Incendio in un compattatore di rifiuti a mariano - Incidente Nessun ferito, sul posto Arpa, vigili del fuoco e autobotte. Si tratta di una ditta che opera in campo ambientale ...