Terremoto ai Campi Flegrei - forte scossa con epicentro alla Solfatara

(Di lunedì 20 maggio 2024)dialle 19.51 di oggi, 20 maggio; ilavvertito nettamente a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli.

Studio sui Campi Flegrei conferma: magma coinvolto negli anni ’80 e nel 2019 - Studio sui campi Flegrei conferma: magma coinvolto negli anni ’80 e nel 2019 - Con un metodo innovativo gli scienziati sono riusciti a “vedere” l’interno del vulcano scoprendo che il magma era coinvolto nel bradisismo ...

Terremoto, sette scosse in cinque ore nella zona dei Campi Flegrei - terremoto, sette scosse in cinque ore nella zona dei campi Flegrei - Sciame sismico dalla notte scorsa nella zona dei campi Flegrei. La prima scossa, avvertita dalla popolazione a Pozzuoli, Bacoli e nei quartieri occidentali di Napoli si è verificata alle 3,56 con magn ...

Campi Flegrei, sette scosse di terremoto in cinque ore - campi Flegrei, sette scosse di terremoto in cinque ore - Ai campi Flegrei, nella notte tra il 19 e il 20 maggio, sono state registrate sette scosse di terremoto in cinque ore.