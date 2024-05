Aprilia, bimbo di 5 anni di sente male a scuola: elitrasportato a Roma - aprilia, bimbo di 5 anni di sente male a scuola: elitrasportato a Roma - Momenti di tensione ad aprilia dove questa mattina i carabinieri del Norm si sono trovati a intervenire d’urgenza per soccorrere un bambino di 5 anni. I soccorsi hanno visto l’arrivo dei militari, int ...

