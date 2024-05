Longlegs | il nuovo trailer dell' inquietante horror con Nicolas Cage che ha conquistato la critica

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il 12 luglio arriverà nei cinema americani il film, con star Maika Monroe e, di cui è stato condiviso un. NEON Films ha condiviso online undel film, in arrivo nelle sale americane il 12 luglio. Il progetto cinematografico, che ha già ottenuto un'ottima accoglienza da parte, è diretto da Osgood Perkins e vede come protagonisti Maika Monroe e. Le nuove sceneNel video promozionale disi vede come un serial killer sembra sia ossessionato dalla mitologia religiosa, situazione che porta ...