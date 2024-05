Vergognosa Netanyahu - Biden si ribella alla richiesta d' arresto

(Di lunedì 20 maggio 2024) «Ladel procuratore della Corte penale internazionale di mandati d'per leader israeliani è». È quanto afferma Joein una dichiarazione diffusa dCasa Bianca in cui condanna con forza il procuratore della Cpi , Karim Khan che ha chiestoCorte di autorizzare mandati diper Benjamin, Yahya Sinwar e altri esponenti israeliani e di Hamas. «Lasciatemi essere chiaro: qualsiasi cosa questo procuratore possa implicare, non c'è nessuna equivalenza, nessuna, tra Israele e Hamas». «Noi staremo sempre al fianco di Israele contro le minaccesua sicurezza», conclude il presidente americano.

(Adnkronos) – (Adnkronos) "La richiesta del procuratore della Corte penale internazionale di mandati d' arresto per leader israeliani è vergognosa". E' quanto afferma Joe Biden in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca in cui condanna con forza ...

(Adnkronos) – (Adnkronos) "La richiesta del procuratore della Corte penale internazionale di mandati d' arresto per leader israeliani è vergognosa". E' quanto afferma Joe Biden in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca in cui condanna con forza ...

Biden: “Vergognosa richiesta Corte penale internazionale mandato arresto per Netanyahu” - biden: “Vergognosa richiesta Corte penale internazionale mandato arresto per Netanyahu” - (Adnkronos) – (Adnkronos) "La richiesta del procuratore della Corte penale internazionale di mandati d'arresto per leader israeliani è vergognosa". E' quanto afferma Joe biden in una dichiarazione dif ...

A Biden non è piaciuta la decisione della Corte penale internazionale su Netanyahu - A biden non è piaciuta la decisione della Corte penale internazionale su Netanyahu - Ha definito «oltraggiosa» la richiesta di un mandato di arresto per il primo ministro israeliano, e respinto qualsiasi equivalenza fra Israele e Hamas ...

Biden: “Il mandato di arresto per Netanyahu è vergognoso. Nessuna equivalenza tra Israele e Hamas” - biden: “Il mandato di arresto per Netanyahu è vergognoso. Nessuna equivalenza tra Israele e Hamas” - Home » Mondo » biden: “Il mandato di arresto per Netanyahu è vergognoso. Nessuna equivalenza tra Israele e Hamas” ...