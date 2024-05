(Di lunedì 20 maggio 2024) Milano, 20 maggio 2024 – Siete fra gli appassionati di musica che hanno acquistato il biglietto per uno deiin programma alLa? Se pensate dil’enorme struttura all’aperto con i, ecco un vademecum da mandare a memoria. Atm, infatti, ha diffuso le indicazioni riservate al pubblico dei live in programma mercoledì 29 maggio (Metallica), mercoledì 4 giugno (Lana Del Rey), domenica 16 giugno (Green Day), venerdì 12 luglio (Stray Kids) e martedì 23 luglio (Travis Scott). FOTO M. BARBAGLIA - 02/07/2013 MILANO, RED HOT CHILI PEPPERS IN CONCERTO ALL' IPPODROMO SNAI LAAtm ha previsto il potenziamento delle linee che convergono nell’area dei, la M1 (rossa) e la M5 (lilla), che rimarranno aperte fino a tarda notte. ...

Concerti alla Maura: come raggiungere l’ippodromo con i mezzi. Orari e parcheggi d'interscambio - concerti alla Maura: come raggiungere l’ippodromo con i mezzi. Orari e parcheggi d'interscambio - Vademecum per il pubblico che affollerà l’enorme venue in zona parco di Trenno. Si parte mercoledì 29 con il live dei Metallica ...

Estate 2024, i treni in Toscana dal mare alla montagna: destinazioni, linee e informazioni - Estate 2024, i treni in Toscana dal mare alla montagna: destinazioni, linee e informazioni - Nuovi collegamenti anche per le città d'arte. Un’offerta particolarmente ampia quella di Trenitalia, che prevede in alcune situazioni anche la possibilità di acquistare, insieme al biglietto per il co ...

LA KERMESSE - Conclusa con successo la prima edizione di "PaNeapolis", in 5mila a Piazza Mercato - LA KERMESSE - Conclusa con successo la prima edizione di "PaNeapolis", in 5mila a Piazza Mercato - Si è conclusa positivamente la I edizione di PaNeapolis, la 5 giorni ad ingresso gratuito svoltasi nella storica Piazza Mercato a Napoli che, oltre ad offrire una panoramica sull’intera filiera del pa ...